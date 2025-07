Iván Chávez, artista plástico y padre de Ania, alumna de primaria baja (equivalente a los primeros tres grados de ese nivel educativo), contó a este diario que su hija cursó prescolar en un plantel regular, pero decidió cambiarla a este modelo, porque en el tradicional no se escucha a los padres de familia y tienen un sistema muy protocolario. Considero que al ser grupos numerosos se rompe con la convivencia del salón .

Durante la entrega de boletas de fin de curso, en el centro conocido como La Nana, en el Laboratorio Urbano de Arte Comprometido (ConArt), en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, estudiantes destacaron que se sienten más seguros y en confianza en las clases porque aquí no nos juzgan, podemos ser libres, opinar lo que pensamos y no sólo seguir indicaciones .

Estudiar bajo un modelo educativo que priorice la cercanía, empatía y el acompañamiento entre educadores y alumnos bajo el esquema de relación tutora es una de las razones principales por la que padres de familia inscribieron a sus hijos en escuelas multigrado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) –órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP)– y no en una regular.

Rosita, de 15 años, pasó a tercero de secundaria. Estudiar en este centro, conocido coloquialmente como la escuelita, le permitió descubrirse. Le gusta la danza. Como en una escuela regular no le daba tiempo de practicarla, decidió cambiarse. Consideró que en esta escuela me he podido conectar muchísimo con el arte y los horarios son flexibles .

José, quien se graduó de secundaria, mencionó que se acercó a este centro porque en otra escuela le hicieron bullying. En la escuelita podemos convivir sin ningún límite o miedo de bullying, porque aquí es algo que no pasa , aseveró. Continuará la preparatoria en línea, ya que el servicio Conafe sólo imparte educación básica.

En el ciclo escolar concluido, este centro tuvo una matrícula de 70 estudiantes. Las clases se imparten en horarios de 10 a 15 horas para prescolar, primaria baja, primaria mixta (que contempla de cuarto a sexto año) y secundaria. De ellos, se graduaron tres de prescolar, ocho de primaria y seis de secundaria.