a música transforma vidas, de eso no tengo duda. Pero no sólo vidas, cambia las ciudades, modifica su lenguaje, sus formas, su estilo y sus colores. Cali, la apacible ciudad del valle del Cauca colombiano, es un ejemplo palpable de ello, pues desde que empezaron a vivir los ritmos animados del Caribe, allá por los años 30, ha sufrido una metamorfosis asombrosa.

Si en Nueva York llovía en Cali no escampaba (edición independiente). Se trata de 13 historias sobre Migración, salsa y caina , como se señala en la portada. No es un libro de música, aunque hable sobre ella; no lo es sobre narcotráfico, así dibuje algunas estampas sobre el asunto. Es un libro de historias a las que no nos sustraemos, sobre todo si conocemos de que va la cosa en Nueva York. En el caso de Lizandro Penagos, el autor, periodista y escritor, son vivencias en Queens cuna del cartel de Cali , que al narrarlas hacen equilibrio entre la crónica y el ensayo con trasfondo de la ciudad que hechiza, intimida, asombra, y acoge .

¡Ecuajey! Historias salseras de rumba y nostalgia caleña, de Gerardo Quintero Tello (Editorial El Silencio, 2025), es un libro que porta en su título un grito de batalla que todos los rumberos conocemos: El ¡Ecuajey! del gran Ismael Maelo Rivera, El Brujo de Borinquen. Toda una invitación a la batalla salsera en la pista, como ocurre en Cali desde los años 50 hasta hoy; un recorrido sonoro y literario.

71 días. Retrato de Héctor Lavoe en Cali (Editorial 15712, tercera edición, 2024) es una crónica del escritor y periodista Alejandro Aguirre, de los 71 días que vivió Héctor Lavoe en la ciudad de Cali en 1981. Narración construida con testimonios de músicos y amigos que conocieron la intimidad musical del cantante durante esos días, así como un análisis que explica el fenómeno de este intérprete proveniente del barrio neoyorquino y elevado por las masas a la categoría de leyenda de la salsa.

Celia Cruz: Reina Rumba es la obra clásica de Umberto Valverde que tras su deceso ha sido reditada por el Fondo de la Caleñidad, proyecto editorial encaminado a fortalecer los quehaceres de autores locales. Reina rumba ha significado un parteaguas en la literatura salsera por su forma escritural, pues no se sabe a ciencia cierta si es un reportaje, una entrevista, una biografía, una autobiografía, una confesión o un poema. Lo cierto es que se ha convertido en un libro-leyenda, como su personaje.

