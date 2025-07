Díselo a ClaudiaAsunto: el CBTIS de Ixtapaluca

El colectivo Vecinos Organizados por la Cancha de Flores de San Buenaventura, Ixtapaluca, estado de México, se dirige a usted para manifestar una situación de interés social que afecta a nuestra comunidad. Solicitamos respetuosamente que el proyecto de construcción del CBTIS, inicialmente para la segunda sección de San Buenaventura, sea reubicado en la quinta sección, prevista como segunda opción en el proyecto arquitectónico. La razón es que en un radio de menos de un kilómetro de la segunda sección existen ya tres preparatorias, una de ellas dentro del mismo predio propuesto. La quinta sección cuenta con dos secundarias federalizadas y un pozo de agua a 500 metros, condiciones propicias para recibir el plantel. La primera franja de San Buenaventura sufre saturación de vialidades y escasez de agua, agravando la calidad de vida si se concretara el proyecto en esa zona. Confiamos en su sensibilidad social y compromiso con el bienestar de los sectores más necesitados.

Colectivo Vecinos Organizados por la Cancha de Flores

