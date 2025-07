El ex primer ministro israelí Ehud Olmert aseguró que la ciudad humanitaria propuesta por el actual premier Benjamin Netanyahu representa un campo de concentración para los palestinos, informó The Guardian.

“Si (los gazatíes) son deportados a la ‘ciudad humanitaria’, se puede decir que esto forma parte de una limpieza étnica. Todavía no ha ocurrido”, sostuvo Olmert, quien agregó que el plan sería una interpretación inevitable de la creación de un campamento para miles de personas.

Descartan victoria absoluta

Hamas aseguró en una declaración que la promesa de victoria absoluta de Netanyahu es una gran ilusión , mientras los mediadores, Egipto y Qatar, seguían sin poder desbloquear las negociaciones para una tregua en el enclave.

Netanyahu es experto en frustrar rondas de negociación una tras otra, y no quiere llegar a ningún acuerdo , afirmó el movimiento de resistencia islámica sobre las conversaciones de alto el fuego en el enclave palestino que se celebran en Doha.

Los mediadores se esfuerzan en explorar mecanismos innovadores para ayudar a superar las divergencias , afirmó a la Afp un funcionario al tanto de las discusiones.

El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, expresó que nada ha cambiado desde el acuerdo entre Israel y la Unión Europea (UE) sobre la reanudación de la ayuda humanitaria al enclave. La UE llegó a un acuerdo con Israel la semana pasada para mejorar la situación en la franja de Gaza devastada por la guerra, incluido el aumento de camiones de ayuda y la apertura de puntos de cruce.

Desde el 7 de octubre de 2023, inicio de la guerra de Tel Aviv contra Gaza, el ministerio de Salud palestino registró al menos 58 mil 386 muertos y 139 mil 77 heridos.

Un documental de la BBC sobre la vida de los niños en Gaza violó las directrices editoriales sobre precisión, porque no reveló que el narrador fue el hijo de un funcionario de Hamas, señaló la emisora.

El retiro del programa Gaza: how to survive a warzone (Gaza: cómo sobrevivir a una zona de guerra) de su servicio de streaming en febrero, fue después de que se supo que el narrador de 13 años, Abdullah, es hijo de Ayman Alyazouri, ex viceministro de Agricultura de Hamas.