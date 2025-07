Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 15 de julio de 2025, p. 24

Guadalajara, Jal., Al menos tres mujeres fueron asesinadas en distintos hechos entre el sábado y el lunes en la zona metropolitana de esta ciudad, entre ellas una que fue videograbada cuando un hombre la mató un con un rifle de alto poder en Guadalajara; el homicida huyó y está prófugo, informaron autoridades.

La madrugada del sábado, Karla, de 28 años, murió afuera de su domicilio luego de que enfrentó a un sujeto que le disparó en la cabeza con un fusil en la colonia Balcones de Oblatos; el crimen fue captado por las cámaras de seguridad de su vivienda.

En rueda de prensa, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer que por el video fue identificado el feminicida, quien era amigo y no ex pareja de Karla. Dijo desconocer de momento si el atacante es integrante de algún grupo criminal y hasta ahora no hay antecedentes de denuncias previas o medida de protección tramitada por la joven.

Detalló que la camioneta usada por el homicida es una Chevrolet Equinox, modelo 2010, color blanco con placas del estado de Chihuahua, fue hallada en la colonia Hacienda Santa Fe, en el municipio conurbado de Tlajomulco.