Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 15 de julio de 2025, p. 8

Madrid. Stellan Skarsgard ha colaborado en producciones de grandes directores como Lars von Trier, Steven Spielberg, Ron Howard o Denis Villeneuve. El sueco también tuvo la oportunidad de trabajar, en el teatro, a las órdenes de Ingmar Bergman, uno de los cineastas más aclamados de la historia gracias a títulos como El séptimo sello o Persona y del que, sin embargo, el actor no guarda un buen recuerdo.

Mi relación complicada con Bergman tiene que ver con que no era una persona muy agradable. Era un buen director, pero aún así puedes denunciar a alguien por ser un imbécil. Caravaggio probablemente también lo era, pero hizo grandes pinturas , contó Skarsgard durante una aparición en el Karlovy Vary Film Festival.

Bergman era manipulador. Fue nazi durante la guerra y es la única persona que conozco que lloró cuando murió Hitler. Seguíamos excusándolo, pero tengo la sensación de que tenía una visión muy extraña sobre los demás. Pensaba que algunas personas no eran dignas. Se notaba cuando manipulaba a otros. No era una buena persona , relató.

Esta no es la primera vez que Skarsgard comparte su opinión sobre Bergman, del que ya habló en una entrevista con The Guardian en 2012. Bergman era extremadamente inteligente, pero nunca me gustó como persona. No era un buen hombre. Todos los directores son controladores, pero él lo era de forma extrema , sentenció.

Si bien con Bergman no tuvo sintonía, Skarsgard aprovechó su paso por el festival para defender a Lars von Trier. En 2011, el director fue declarado persona non grata por el Festival de Cannes después de que asegurara sentir simpatía por Hitler. Respecto a la polémica, el intérprete asegura que “todos en esa sala sabían que no era nazi, que era todo lo contrario, y aun así todos usaron eso como titular.