Trump hizo este anuncio durante una reunión en la Oficina Oval con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte. Vamos a aplicar aranceles muy severos si no llegamos a un acuerdo en 50 días , declaró el presidente republicano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que castigará a Rusia con aranceles de 100 por ciento si no llega a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania en 50 días, lo que constituye el más reciente ejemplo de su creciente enojo con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El mandatario estadunidense dedicó buena parte de su intervención a señalar a Putin por la falta de progresos. Estoy decepcionado con él porque hace dos meses parecía que podríamos haber alcanzado un acuerdo, pero no llegamos a eso , según Trump, quien pasó a enumerar lo que calificó de éxitos en sus negociaciones internacionales a de lamentar que el único país con el que no he conseguido nada es Rusia .

“Si hoy yo fuera Vladimir Putin me replantearía si no debería tomarme las negociaciones sobre Ucrania más en serio que ahora. Pero si fuera Ucrania, me parecería que estoy recibiendo una gran noticia.