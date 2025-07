Cada uno de nuestros representantes tiene la oportunidad de regresar a casa con una medalla. Tenemos la certeza de que haremos un buen papel porque los deportistas que llevamos son de gran calidad. La competencia además reparte 236 cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027, lo cual es un gran aliciente , comentó el ex marchista Carlos Mercenario, quien fungirá como jefe de misión de la delegación nacional.

Tenemos una muy buena relación con Rommel Pacheco, hablamos mucho y en esta ocasión no tendremos el apoyo económico de la Conade. Acordamos que nosotros asumiríamos los gastos para Asunción y de su parte sólo colaborarán con los médicos , explicó Alcalá.

Estamos yendo con recursos propios gracias a los patrocinadores que tenemos. El costo aproximado es de 52 millones de pesos que logramos conseguir gracias, en parte, al apoyo de Panam Sports , comentó la ex clavadista.

A menos de un mes del banderazo de salida de los Juegos Panamericanos Júnior en Asunción, Paraguay, María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), informó que los gastos de la delegación tricolor estarán cubiertos por el organismo que dirige, pues en esta ocasión la Conade sólo colaborará con el equipo médico.

Entre los deportes con mayores expectativas destacan tiro con arco, atletismo y clavados.

No es un reto fácil porque participarán países como Colombia y Cuba, que tienen en su delegación a atletas muy destacados y que han crecido mucho a nivel continental. Para todos nuestros deportistas será una gran experiencia porque, además, comenzarán a detectar a los rivales que se encontrarán en el ciclo olímpico , detalló Marijose.

En el proceso de calificación para Asunción se perdieron 50 plazas debido a distintas circunstancias, una situación en la que se pondrá mayor atención para que no se repita.

Algunos boletos no se lograron porque los atletas no asistieron a la competencia clasificatoria u otros ajustes de las federaciones internacionales. Tenemos que ver cuáles fueron las fallas para que no suceda otra vez.

Los Juegos Panamericanos Júnior se llevarán a cabo del 9 al 23 de agosto y convocarán a más de 4 mil atletas, quienes competirán en 28 deportes y 42 disciplinas. Las edades de los participantes serán entre los 12 y los 22 años.