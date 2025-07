En entrevista, Córdova comentó que la pieza surgió tras haber sufrido una tragedia: hace dos años asesinaron a Maximiliano, uno de mis mejores amigos y bailarín de mi compañía Physical Momentum. Fue una desgracia que me llevó a crear una pieza, no para exponer la violencia en escena, sino con el fin de hablar de la muerte .

El coreógrafo Francisco Córdova dedica su creación más reciente, Se nos quedaron ellos, a las personas que no están físicamente, pero que permanecen en el recuerdo. Mediante el lenguaje corporal, el creador aborda las pérdidas inesperadas, las despedidas no dichas y los amores olvidados.

Siempre he tratado de buscar las cosas bellas o encontrar esa parte poética en el entorno; no me desvié de la línea que he seguido durante casi 20 años, pero esta pieza tiene una pulsión más carnal que no me representa sólo a mí, sino a toda la comunidad.

A decir del creador escénico, en esta propuesta se trabajó mucho el cuerpo sobre la simbología y los arquetipos que supone la ausencia y la muerte, donde el papel de la música ha sido fundamental para no caer en el cliché de la melancolía, sino cómo se habita o nombra la pérdida.

La música tiene varias atmósferas que conllevan a nueve cuadros. Se escuchó, observó y analizó mucho la escena, lo que decían los cuerpos en movimiento para que la creación sonora fuera un acompañante y no se impusiera al cuerpo , explicó Córdova.

Al referirse a la colaboración con el Ceprodac, el director de Physical Momentum indicó que cada bailarín tiene un lenguaje particular y un perfil muy singular de movimiento; justamente, me interesaba, más allá del cuerpo, no estructurar una forma convencional de hacer danza, sino primero ser un equipo, porque llegó un coreógrafo externo .

Se nos quedaron ellos, función inaugural de la temporada Diversas Danzas, Diversos Cuerpos, se estrena hoy a las 20 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes (avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas).

Posteriormente, se presentará del 8 al 10 de agosto en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.