Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 15 de julio de 2025, p. 2

La fotógrafa Graciela Iturbide se prepara para recibir en octubre el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, distinción que reconoce su mirada innovadora y una extraordinaria profundidad artística que ha marcado más de cinco décadas de trabajo.

Dueña de una sensibilidad única para retratar la identidad, la espiritualidad y la vida cotidiana de México, Iturbide se alista para viajar a España − tomar clases de protocolo , bromea− y representar con orgullo su herencia mestiza ante la realeza y el público europeo.

“Quiero decirles que soy mestiza. Que mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos… vienen de (Agustín) de Iturbide, personaje clave en la historia de México por su participación en la Independencia y en la creación de la Cámara de Diputados. Nunca lo digo, pero en España lo diré, para que vean que hizo la Independencia”, afirma la fotógrafa en entrevista con La Jornada, en su estudio de Coyoacán.

Aunque le han advertido que su intervención deberá ser breve, y quizá deba ceñirse a los agradecimientos, planea reflexionar sobre su linaje mestizo y su postura identitaria en las conversaciones que surjan tras la ceremonia de premiación y durante las entrevistas con los medios de comunicación en el país ibérico.

“Quiero hablar de Malintzin, de los tlaxcaltecas; saldrán Cortés, Moctezuma… Ahí tengo un libro de Hernán Cortés, de José Luis Martínez, que voy a volver a leer.”

La galardonada está emocionada por la distinción, pero también inquieta por las exigencias de protocolo y por la selección de fotografías que quiere llevar a la ceremonia.

Estoy esperando a un señor de Oviedo para que me dé las instrucciones necesarias sobre cómo dirigirme a los reyes en el saludo inicial de mi discurso. Nada más el principio, después yo me sigo , cuenta sonriendo.

Sobre las imágenes que piensa mostrar, agrega: De España tengo muchas, pero, ¿qué crees?, puros gitanos. Quién sabe qué les parecerá a los reyes. Pero es lo que yo hago: fotografío a los pueblos .

La fotógrafa de 83 años acaba de regresar de Madrid, donde a finales de mayo presentó Cuando habla la luz, muestra organizada por la Fundación Casa de México dentro del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales. Antes estuvo en Brasil, donde además de inaugurar una exposición, se dio tiempo para hacer nuevas imágenes.

“Acabo de ir a Lanzarote, en las islas Canarias, y me fasciné con los volcanes. Hice toda una serie sobre lava y cactus. Ahí me di cuenta de que hemos evolucionado. ¡Qué hacen Adan y Eva! No, fueron los homo sapiens”, cuenta entusiasmada.

Sobre los temas que le interesa fotografiar, se encuentran el paisaje, las aves, objetos y, eventualmente, gente. No me he retirado de fotografiar personas, siempre y cuando haya una relación entre ellas y yo, para no ser agresiva. Nunca tomo con telefoto ni con tripié; sólo con las manos y mi cámara .

Entre sus planes futuros está un libro de heliograbados sobre canciones de los seris que tiene grabadas y escritas. Es un proyecto largamente platicado con Hank Hine, director ejecutivo del Museo Dalí, ubicado en San Petersburgo, Florida, Estados Unidos.

Series sobresalientes

Iturbide (16 de mayo de 1942, Ciudad de México) ha construido a lo largo de medio siglo una obra emblemática en blanco y negro. Su cámara ha retratado con especial atención a las comunidades originarias como las mujeres de Juchitán, Oaxaca, y los seris, en el desierto de Sonora. De ahí se desprenden dos de sus imágenes más emblemáticas: Nuestra señora de las iguanas y Mujer ángel.