The Independent

Periódico La Jornada

Martes 15 de julio de 2025, p. 6

El emperador romano Calígula, conocido por su crueldad, podría haber sido un gran conocedor de las plantas medicinales, plantean investigadores en un nuevo estudio.

Cayo, apodado Calígula, fue el tercer gobernante del Imperio romano, desde el año 37 dC hasta su asesinato en el 41 dC. Los registros históricos describen su breve reinado como un periodo marcado por la megalomanía, el sadismo y la perversión.

Sin embargo, en una investigación del equipo del programa de farmacología antigua de la Universidad de Yale, publicada en la revista Proceedings of the European Academy of Sciences and Arts, se plantea que el tirano pudo tener conocimientos avanzados de farmacología antigua.

Se le tacha de loco, quizá con razón, pero demostramos que muy probablemente sabía algo sobre el eléboro y la medicina en general , afirmó Trevor Luke, autor del estudio y miembro del programa de farmacología antigua de la Universidad de Yale.

El equipo analizó una breve anécdota sobre Calígula recogida por Suetonio en Vidas de los 12 césares, una colección de biografías de gobernantes romanos del siglo II.

Según los investigadores, ese pasaje indica que Calígula, pese a ser un tirano, tenía más conocimientos médicos de lo que se creía hasta ahora.

El relato se centra en un senador romano, de identidad desconocida, que sufre una dolencia sin especificar y viaja a la ciudad balneario de Antikyra, en Grecia, buscando alivio mediante un tratamiento con eléboro, una planta medicinal ampliamente usada en la Antigüedad.

Sin embargo, al pedir a Calígula una extensión de su licencia, el emperador ordenó su ejecución, alegando que una sangría era lo indicado para alguien que no mejoró tras tanto eléboro.

El análisis del equipo de Yale aporta contexto histórico al episodio, explicando la relevancia médica de Antikyra en el mundo romano y sugiriendo que Calígula tenía nociones reales sobre farmacología y tratamientos herbales.