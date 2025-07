Además, en colonias como la Renovación persiste la costumbre de tirar los residuos sin ningún tipo de clasificación, lo que dificulta la eficiencia del reciclaje y afecta la economía informal que gira en torno a ellos. Hay material con agua, se le tiene que quitar la etiqueta, llegan bolsas sucias y todo eso que uno tiene que limpiar, de otra forma no se vende , refirió Armando Orozco, otro reciclador con más de una década en el oficio.

Ana Silvia Ponce, barrendera y recolectora, recoge entre cuatro y cinco kilos de plástico útil cada día. Muchos sacamos de aquí lo de la comida. Trabajamos de 7 a 2 de la tarde, y es pesado porque la gente no separa bien la basura , cuenta. Señaló que antes sólo era voluntaria; sin embargo, ahora cuenta con un contrato del gobierno de la ciudad.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, aseguró que de 128 tiraderos clandestinos que había en la demarcación se han erradicado 10, y que de enero a la fecha han sido remitidas al juzgado cívico 99 personas por tirar desechos en la vía pública.

En entrevista, Alavez explicó que la determinación se tomó en la mesa de Construcción de Paz y Seguridad, en la cual se pidió a los policías realizar estas acciones, ya que a pesar de que se han realizado diversos operativos y diario trabajadores de limpia hacen recolección, ha sido muy difícil combatirlos porque donde la gente ve una llanta, un costal o un sillón de inmediato se convierte en un punto de atención para que depositen en ese lugar residuos.

Expuso que recientemente se recuperó el camellón de Las Torres –entre avenida Tláhuac y Canal de Chalco–, que se llena de comerciantes casi todos los días. Ahí, dijo, había dos tiraderos de basura y llevamos casi tres semanas sin ella .

El problema tiene que ver con muchos factores, desde hacer transferencias en la calle hasta que personas en situación de calle recolecten basura y la dejen en la vía pública, por lo que hizo un llamado a la población para que no entregue residuos si no es al personal de limpia; de lo contrario, no se garantiza su destino final.

Renovación pendiente

Señaló que la demarcación cuenta con 270 camiones recolectores que, aunque están en su vida útil, no han sido renovados ampliamente desde 2017, ya que sólo se están renovando 26 y que la mayoría tienen una antigüedad de 26 años.

Refirió que el proceso se trabajará de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente para que la recolección y el esquema de transferencia se afiance. En tanto, se cuenta con una plantilla de 3 mil 400 trabajadores. Aseguró que desde que asumió el cargo se ha ocupado de que dispongan de su vara, perlilla y tambos , entre otras herramientas.