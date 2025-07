L

a complejidad de las relaciones entre militantes del cristianismo, islamismo y judaísmo no permite visualizar claramente lo que existe más allá de las creencias espirituales. ¿Cómo saber si en realidad es una revancha entre las religiones que existían en Palestina, territorio ocupado, y el otro judaísmo que llegó de fuera?

Las masacres que libremente comete el gobierno sionista contra el pueblo palestino no se pueden argumentar como mandato religioso. Son claramente crímenes de lesa humanidad. Su mirada como gobierno invasor es, por supuesto, desde un punto de vista económico, y no sólo religioso o político. Invade para favorecerse y favorecer al gobierno de Estados Unidos, su creador, y si para lograrlo fue necesario asfixiar la economía palestina, así lo ha estado llevando a cabo.

¿Cuánto cuestan las matanzas al pueblo palestino? ¿Cuánto ha costado la guerra en Gaza a Israel? Existen diversos cálculos. La cifra aproximada es de más de 67 mil millones de dólares, aunque, estimamos que los cálculos del gobierno israelí tendrán que cambiar, pues las disposiciones para seguir apoyando los ataques de Netanyahu al pueblo de Gaza, al parecer, están cambiando.

Podríamos decir que, en este asunto de la guerra irracional, como todas las de Estados Unidos, Israel y compinches europeos, la democracia no tiene ningún significado. Y no lo tiene porque esos países no han consultado a sus pueblos si quieren ir a matar inocentes para que Israel se apropie de territorio ajeno.

En los minutos que nuestros estimados lectores leen el presente artículo, decenas de palestinos de todas las edades, hombres y mujeres están muriendo a manos del ejército israelí.

Es importante reflexionar sobre la exorbitante cantidad de dólares invertidos en esta bestial andanada. Las estimaciones fluctúan, de acuerdo con el doctor Jesús López Almejo y Elías Zananiri, analista geopolítico y vicepresidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), respectivamente, según las decisiones que se toman en la Casa Blanca.

Desde la primera invasión sionista a Palestina, la importancia económica de este país era atractiva para Europa y, por supuesto para inversionistas de varios otros que veían el potencial económico del país árabe, como Inglaterra, Francia y Estados Unidos.