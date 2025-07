Ya no podía hacer nada

En entrevista durante un receso de la terapia de rehabilitación a la que acude periódicamente, Darío, un joven de 17 años, alto y fuerte, relató su experiencia con lujo de detalles sobre el daño que tenía en el corazón, la causa y todos los internamientos que tuvo en el INP y luego en el Incich.

Recordó que la doctora Pereyra propuso que ingresara al hospital en diciembre de 2023 para iniciar el protocolo clínico para el trasplante, pero quise tomar esas vacaciones de fin de año. Pensé que serían las últimas, pero la verdad, no lo disfruté porque ya no podía hacer nada, me ponía morado, vomitaba la comida y no podía dormir .

Ingresó en enero de 2024 y en febrero se realizó la intervención quirúrgica. El suyo es el segundo de cinco trasplantes que los médicos del Incich han realizado y todos de manera totalmente gratuita para personas sin seguridad social, la mayoría de muy bajos recursos económicos.

La atención incluye la entrega puntual de los medicamentos que los pacientes trasplantados deben tomar de por vida para evitar el rechazo del órgano.

Eso es algo que Adolfo, padre de Darío, valora: no sé si esto (la gratuidad) seguirá. Ojalá el instituto reciba el apoyo, que las familias sepan que hay opciones para sus hijos y las autoridades vean que vale la pena invertir en esto , dijo mientras abrazaba a su hijo, cuyo cuerpo tiene muchas cicatrices, la más grande, la del trasplante. Al verlas, Rosalinda, la mamá, reflexiona: es como si hubiera tenido muchas batallas y en todas fue el héroe .