Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 6 de julio de 2025, p. 18

Madrid. Paco Salazar, uno de los nombramientos estrella de Pedro Sánchez para renovar la dirigencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), renunció a su cargo tras ser acusado de acoso sexual por militantes socialistas y trabajadoras del gobierno, justo minutos antes de que el presidente del gobierno español y líder del partido ofreciera ayer uno de sus más difíciles discursos frente a los simpatizantes, en el que pidió perdón por los casos de corrupción, abuso de poder, nepotismo y uso sistemático de servicios sexuales por parte de tres de sus colaboradores más cercanos.

La implicación de José Luis Ábalos, ex secretario de Organización y ex ministro de Transportes; Santos Cerdán, ex secretario de Organización y operador político del presidente, y Koldo García, asesor en la sombra, precipitó la convocatoria del comité federal del partido.

El presidente pretendía reiniciar el proyecto político del PSOE con este cónclave nacional, en el que, además de renovar la cúpula del partido y apartar a los líderes más cercanos a Santos Cerdán, buscaba recomponer la relación con el sector feminista, profundamente molesto por las conductas de los ahora imputados hacia las mujeres y la frecuencia con la que contrataban servicios de prostitución o, incluso, colocaban a trabajadoras sexuales en empresas públicas.

Por ello, Sánchez intentó cerrar todos esos frentes y proyectar unidad ante el país, mientras crecen las presiones para que convoque a elecciones anticipadas. Tengo el corazón tocado, pero también la determinación intacta y las mismas ganas de enfrentar la adversidad y volver a superarla. La resistencia sirve para avanzar, no para conservar lo logrado, que también es importante porque está amenazado. Pero vamos a perseverar en el avance de las libertades , afirmó.