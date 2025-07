▲ ¡Que empiece la locura! , gritó Ozzy Osbourne cuando apareció en su última tocada Back To The Beginning, mientras sonaba estruendosamente I Don’t Know. Foto Ross Halfin/The Independent

Domingo 6 de julio de 2025, p. 7

Ozzy Osbourne y los integrantes originales de Black Sabbath, la banda a la que se atribuye la creación del heavy metal, tocaron su último concierto en un acto celebrado en su ciudad natal, Birmingham, ante cerca de 40 mil fanáticos.

Con el titulo de Back To The Beginning, la presentación se realizó en el estadio de futbol de Aston Villa, donde tocaron por primera vez después de 20 años.

Algunos de los grupos de metal más importantes, desde Metallica hasta Lamb of God, se unieron a la banda para el concierto de despedida en Villa Park.

El legendario guitarrista Tom Morello, mejor conocido por su asociación con las bandas Rage Against the Machine y Audioslave, fue el director musical del concierto y antes de la presentación prometió que sería el mejor espectáculo de heavy metal de todos los tiempos , y no mintió.

¡Este es el momento más grande en la historia del heavy metal! , gritó Lzzy Hale, integrante de la banda Halestorm, la única mujer de la formación y primeros en presentarse en la tocada.

No estamos aquí para despedirnos, estamos aquí para dar las gracias , dijo Scott Ian, del grupo estadunidense Anthrax antes de su versión de Into the Void de Sabbath.

Durante el concierto, en una pantalla gigante detrás del escenario, se transmitieron mensajes de video de Billy Idol, Dolly Parton, AC/DC y Marilyn Manson, quien llamó a Ozzy su amigo y lo felicitó por el programa.

Varios fanáticos que sintonizaron la transmisión en vivo por Internet expresaron su indignación por la inclusión de Manson, debido a que recientemente fue acusado de violación, aunque el músico ha negado sistemáticamente los cargos en su contra, que finalmente se desestimaron en enero pasado.