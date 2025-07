Afp y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 6 de julio de 2025, p. a11

Gondomar. Familiares, amigos, aficionados y personalidades del mundo del futbol despidieron en un funeral en Gondomar, cerca de Oporto, al delantero portugués del Liverpool Diogo Jota, fallecido el jueves a los 28 años en un accidente automovilístico junto a su hermano André.

La ceremonia, oficiada por el obispo de Oporto en la iglesia princi-pal de Gondomar, donde crecieron los dos fallecidos, reunió a varios elementos de la selección de Portugal, entre ellos Bernardo Silva, Bru-no Fernandes, Danilo Pereira y João Félix, además del seleccionador, el español Roberto Martínez.

No pasó desapercibida la ausencia del capitán de la Seleçao, Cristiano Ronaldo, quien –de acuer-do con el diario The Mirror– prefirió no asistir al funeral por temor a que su presencia pudiera alterar el ambiente ante diversos medios de comunicación.

No obstante, CR7 se comunicó con la familia de Diogo para dar-les el pésame y ofrecer todo el apoyo económico a los padres, la viu-da y los hijos por el resto de sus vidas, reportó el diario A Bola.

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, junto con el escocés Andrew Robertson, llevaron coronas de flores en forma de camiseta de los Reds con los números 20 y 30, dorsal de Jota y de su hermano, ex integrante del club portugués Penafiel. El entrenador Arne Slot formó parte del contingente del Liverpool.