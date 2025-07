Omar González Morales

Periódico La Jornada

Domingo 6 de julio de 2025, p. 4

Desde pequeña, la maestra Irma Fuentes ha sido una apasionada de la literatura. Hoy enseña a las nuevas generaciones en las aulas y a través de YouTube, en el canal Secretos del diamante: Un viaje a la literatura. Ahí desmenuzo cuentos, poemas y novelas para generar el interés de los jóvenes .

En entrevista con La Jornada, la docente habló sobre este proyecto, sus objetivos y la necesidad de complementar el sistema educativo para lograr que las nuevas generaciones adquieran el interés por la lectura.

Este canal está dedicado a mis alumnos de primaria; por ellos me impulsé a aprender a hacer videos. Sé que han leído relatos que los emocionan y los llevan a imaginar y a creer en la fantasía. Esto se me ocurrió durante la pandemia de covid; me di cuenta de que había una gran oportunidad para que entendieran que la literatura es una fuente inagotable de expresión , comentó Irma Fuentes.

La docente tenía el reto de conmover a los más pequeños a través de relatos clásicos y contemporáneos. En su repertorio están El relato de los dos que soñaron, de Jorge Luis Borges; La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne; Casa tomada, de Julio Cortázar; Carta al padre, de Franz Kafka; Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y Ciudad Escoria, de Martín Kitch, entre otros.

La duración de cada video es de entre dos y 10 minutos, tiempo en que la maestra Irma explica a los más jóvenes el contexto de las obras y su importancia en la literatura.

La narración oral es primigenia

“Me considero muy dinámica, por eso trato de elegir narraciones con ese ánimo y ritmo, para que los jóvenes se sientan identificados. A esa edad, la vida se nos hace algo lenta, por eso busco temas animados.