Elena Poniatowska

Periódico La Jornada

Domingo 6 de julio de 2025, p. 2

Con el escritor Carlos Monsiváis tuve el gran gusto de tratar a Marisa y a Arturo en alguna escapada nocturna a la que, honrosamente, fui requerida. También en un cumpleaños de Monsiváis se me concedió otro galardón inmerecido, recibir en mis brazos a un Monsi convertido en quinceañera y con él bailar el vals al pie de la escalera de mármol tal como figuraban en las películas de Alejandro Galindo. Ahora tengo el privilegio de platicar con Marisa Lara y Arturo Guerrero, artistas visuales agrupados bajo el sello Siameses Company, que Monsiváis celebró en todas sus correrías nocturnas. Por Margo Su, y gracias a Iván Restrepo, conocí el Blanquita y visité otros salones padrísimos en los que me sacaban a bailar los mejores bailarines de México, albañiles y fontaneros, que al regresarme a la mesa me decían con cariño inmerecido: Güerita, usted mueve bien el bote .

En el Museo de El Estanquillo se exhibe Bipolaridad visual, exposición que consta de 300 piezas, entre dibujos, pinturas, esculturas, grabados y fotografías, que estos hermanos del arte presentan con el orgullo de cuatro décadas de entendimiento y complicidad.

–¿Desde cuándo se apasionaron por Carlos Monsiváis y lo volvieron la figura principal de sus creaciones?

(Estos siameses que de tanta convivencia parpadean al mismo tiempo y ríen al unísono.)

–Hace 40 años, Iván Restrepo y Margo Su nos presentaron con él, y como estábamos trabajando una exposición, para nosotros muy importante (somos egresados de La Esmeralda), hicimos una serie de obras dedicadas a los salones de baile, a la lucha libre, a los ídolos populares, y esa fue la aventura que nos conectó con Carlos Monsiváis.

“Ya habíamos leído a Monsi desde muy chavitos, desde que empezaron a circular sus primeros libros y sus primeros artículos en la revista Proceso; lo seguíamos porque estaba en el mismo canal de que nosotros: la relación de la ‘alta cultura y la cultura popular’ en nuestra vida cotidiana. Sentíamos que estaba en la misma situación emocional de cómo ver el arte en México y cómo insertarnos en el arte contemporáneo”, responde Arturo, apasionado, como Monsi, cuando descubría alguna reliquia en el mercado de La Lagunilla.

–En aquellos años, Elenita, nosotros habíamos construido toda una serie de pinturas, de dibujos alusivos al Pagano Adoratorio Colectivo.

–¿Qué es eso? –interrogo a Marisa, cuya mirada parece la de una sirena que cautiva al más avezado de los marineros.

–Los ídolos del pueblo, los luchadores, los cantantes, los boxeadores, los bailadores.

–Los espacios colectivos de fiesta, los salones de baile. En aquellos años, nos unió a Monsiváis, a Margo Su y a Iván Restrepo el gusto de disfrutar lo cotidiano como una verdadera acción colectiva, natural, espontánea, accesible a todos. Al mismo tiempo quisimos mantenernos muy conectados al teatro; conectar a Shakespeare con el bolero; la lucha libre con el teatro griego; conectar el Rigoletto de Verdi con el Rigolettito de Acerina, el danzonero cubano. Entonces fuimos el puente entre la alta cultura y la cultura colectiva, y eso nos unió a Monsiváis.