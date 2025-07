L

a operación de la economía centralizada es incompatible con la circulación privada de los bienes de consumo y certificados de tiempo de trabajo (TTr) y no está equipada para eliminar dicha circulación. Así será siempre que los libres productores asociados (PA) sean también libres como consumidores. Por eso, a pesar de Marx (Mx), los certificados de TTr circularán entre los consumidores –dicen los tres coautores de How is Critical Economic Theory Possible?– de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda. Algunos ahorrarán certificados para cuando haya oferta de los bienes preferidos y podrán prestarlos a personas que tengan urgencia de algo disponible en los almacenes; estas personas también pueden comprarlos, con certificados, a quienes tengan excedentes de tales bienes. Estos préstamos causarán alguna tasa de interés . Sostienen que se formará una economía dual aunque a largo plazo estiman poco probable que los dos sistemas coexistan, pues las transacciones privadas socavan la operación normal de la ‘administración de las cosas’. Los mecanismos de la economía privada permean la economía pública también. La corrupción crece con las crecientes escaseces. No sólo bienes del mercado negro tienen una tasa [que se pueden entender como precios en términos de certificados], sino también algunos servicios centrales. Los canales de servicios e información central se ven obstruidos. Los mercados negros incluyen también producción (Pr) material. Mientras menos bienes puedan adquirirse en las instancias centrales mayor será la presión sobre los productores para usar parte de su TTr en la Pr de bienes para el mercado y no cumplir las metas del plan. “La proliferación de las células cancerosas del mercado negro terminaría paralizando la economía pública; para evitarlo resulta necesario acudir a la coerción extraeconómica directa y destruir el mercado negro. Los consumidores tienen que ser forzados a usar sus certificados en lo que encuentren en los acervos centrales, y el comercio ilegal de certificados y bienes tiene que ser interferido coercitivamente. El resultado va contra las intenciones más básicas de Mx, pues socava la elección autónoma y la satisfacción de propósitos personales. La misma dificultad afecta el dominio de la Pr. Los PA sólo pueden determinar centralmente la división del TTr social total entre ramas, pero no pueden determinar el Tr que los individuos deben asumir. “No hay realización libre de las capacidades personales a menos que la participación en la división del Tr sea voluntaria. Así como no registró el problema de la libertad de consumo, Mx también dejó de considerar las consecuencias económicas de la libertad de elección en el Tr. Si la reducción general de las tareas a movimientos simples no ocurre, como Mx pensaba que ocurriría, los trabajadores no serán indiferentes ante las diferencias entre las profesiones especializadas. Usualmente habrá escasez de oferta de Tr en ciertas ramas/campos de Tr y excedentes en otras. Estos desequilibrios sólo pueden eliminarse, de forma no coercitiva, mediante incentivos especiales a través del valor de los certificados de Tr, pero estos valores también tienen que reflejar los cambios en la oferta y demanda (de tipos de Tr), pero esto los haría incompatibles con la valoración central en términos de TTr, que sólo se podría evadir asignando administrativamente cada trabajador a cada puesto.