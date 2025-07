Se debe buscar una fórmula para que los grupos minoritarios tengan representación legislativa y no caigamos nuevamente en el unipartidismo.

No quiero a otro político que se aferre al poder por este medio.

espués de varios intentos, nuevamente será llevada al Congreso de la Unión una iniciativa presidencial de reforma electoral. Incluye la desaparición de los legisladores plurinominales, los que no hacen campaña. ¿Apoyas la iniciativa de la presidenta Sheinbaum? Es el tema del sondeo de esta semana en redes sociales; los resultados aparecen en la gráfica.

Mario Gijón Barragán /Estado de México

Por supuesto que apoyamos la propuesta de nuestra Presidenta. Ya se había tardado un poco, pero aún estamos a tiempo de eliminar a quienes no gozan del voto popular y fueron impuestos.

Bernardo Huerta González /Ciudad de México

Se debe establecer otra forma de definir la representación de los partidos, en los que todos participen por el voto popular, nada de que sus dirigentes los elijan.

Joel Flores Carro /Tlaxcala

Todos se deben ganar su lugar, pues los pluris no sienten responsabilidad con nadie, ni siquiera con su partido, menos con la población.

Alma Ruiz /Zapopan

¡Ya basta de estar manteniendo tantos parásitos, que se ganen el voto!

Georgina Barrón /Oaxaca

Ya va siendo hora de que nos quitemos de encima a la bola de rémoras: Lily Téllez, para botón de muestra. Que se ganen el voto de los electores como cualquiera.

Javier Guadarrama /Ciudad de México

La nominación de los partidos a las plurinominales ha propiciado el enquistamiento de grupúsculos, los mismos de siempre que sólo saben vivir y enriquecerse del presupuesto, ya que sus vacías vidas son improductivas.

Manuel Muñoz Velázquez /Ciudad de México

Son demasiados diputados con los plurinominales, puesto que éstos son cuotas de poder de los partidos políticos; se llevan mucho del presupuesto innecesariamente.

Manuel Alfredo Escalante /Mexicali

Los legisladores plurinominales no tienen razón de ser. Si no se vota por ellos no tienen compromiso con el ciudadano; algunos como Lily Téllez y Ricardo Anaya sólo se dedican a golpear, mentir; son violentos y distorsionan el buen funcionamiento de la cámara.

Fernando Martínez Mancilla /Ciudad de México

Es una iniciativa necesaria, disminuir la cantidad de diputados que no son necesarios y no son votados por la ciudadanía.

Cointa Lagunes Cruz /Ciudad de México

Es importante que se acaben los nombramientos plurinominales, dado que no son de elección directa por los ciudadanos.

Marcela Mendoza /Saltillo

