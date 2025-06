Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de junio de 2025, p. 7

La Inteligencia Artificial nos permite potencializarnos como creativos; es una gran promesa, pero también es la parálisis de todas las industrias, las cuales no saben cómo transformarse , comenta en entrevista con La Jornada Wario Duckerman, quien ha colaborado con empresas como Amazon y Disney desarrollando estrategias con un enfoque creativo, ético y sostenible .

Reconocido por la Sociedad de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional Autónoma de México, el fundador de Brita Inteligencia Artificial, firma que ha impulsado soluciones en los sectores de salud, educación y entretenimiento, considera que la IA no es el problema, sino su mal uso, asegura. Su idea es que las empresas tecnológicas avanzan a una velocidad sin precedentes, pero las leyes y regulaciones siguen atascadas en el siglo pasado .

Cuestiona el uso indiscriminado de datos, sin consentimiento, ya sea para beneficio corporativo o como herramientas de manipulación . Existen, indica, muchas plataformas no se atreven a hablar de ética, y el marco normativo legal está verde (incipiente) . Muchos desarrolladores se están aprovechando de ello y de que hay ambigüedades con la IA, cuya tecnología avanza constantemente, sí, pero las regulaciones para su desarrollo, no. Éstas no han sido discutidas, y no se ha tomado en cuenta la humanidad .

La regulación, que debe ser socialmente responsable, tiene que crearse con un marco legal hecho por los responsables de cada industria. Hace poco, en un acto escuché a un político comentar que había tomado un curso de IA y que partir de ahí, legislaría y no, esto se debe conocer a profundidad .

Se le explica que un músico puede tardar años en hacer un disco, pero que los entrenadores de herramientas musicales de IA prometen que, en pocos segundos, pueden crear una canción.