Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 23 de mayo de 2025, p. 4

Oviedo. Alrededor de 200 personas se concentraron a un costado de la puerta principal del Teatro Campoamor, de Oviedo, capital de Asturias, para gritar ladrones , asesinos y corruptos a políticos de la derecha iberoamericana que se congregaron al llamado de la fundación ultra Libertad y Desarrollo.

Entre los ex mandatarios repudiados destacaba el mexicano Felipe Calderón, a quien recriminaron sus presuntos vínculos con el narcotráfico, su participación activa en el fraude electoral de 2006 y que haya dejado más miseria y desigualdad en el país. Durante su intervención en el foro, Calderón decretó el estrepitoso fracaso de la democracia en México y América Latina para favorecer la llegada de populismos que, como Hitler o Mussolini, no piensan dejar el poder .

La Fundación Libertad y Desarrollo, presidida por el guatemalteco Dionisio Rodríguez, congregó a políticos, empresarios, periodistas e intelectuales próximos al ultraliberalismo más salvaje de Iberoamérica, pero también de Estados Unidos, donde tiene estrechas relaciones con los sectores más conservadores del Partido Republicano. En los últimos años han intensificado sus actos y reuniones porque consideran que vivimos una época que amenaza con destruir la democracia , que se sustituirá por un régimen populista y autoritario . En definitiva, advierten que estamos ante una encrucijada y se necesitan de forma urgente nuevos liderazgos para defender la libertad y la democracia.

En el debate en que participó el ex panista, titulado La política y el desarrollo: dos caras de la misma moneda, también estaban otros ex mandatarios, como el español José María Aznar, el colombiano Andrés Pastrana y el argentino Mauricio Macri. Todos ellos, quienes entraron por la puerta trasera del teatro para evitar las muestras de repudio de una parte de la sociedad asturiana, arremetieron contra los movimientos de izquierda y la cultura woke, y calificaron de muy grave la crisis política que vive el mundo .