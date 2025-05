E

l sistema educativo público, junto con el de salud, fue uno de los que mayores embates neoliberales sufrió desde los años 80. Sus instituciones fueron penetradas y alteradas de manera estructural. Con ello me refiero a su funcionamiento integral, que va desde las prácticas docentes, los procesos y condiciones de trabajo, hasta los estímulos, los salarios y las pensiones. Los llamados ingreso, permanencia y promoción, exámenes de admisión y evaluaciones de todo tipo, alteraron todos los niveles, funciones y acciones.

Hasta ahora se han derogado ciertas partes de esa múltiple estructura evaluativa que se montó para intervenir directamente en la neoliberalización del sistema. Parches : derogar el INEE y la ley Peña en su aspecto punitivo, derogar las peligrosas guarderías subrogadas, derogar al Comipems y a la Mejoredu, bien pero, ¿Por qué no todo el sistema de evaluación, el núcleo duro de la injerencia neoliberal? ¿Por qué no el Ceneval?, ¿Por qué no los diversos sistemas de evaluación y estímulo que determinan tanto salarios, como proyectos, investigación y matrículas? Varias son las piedras en el zapato de la realidad educativa y no todas tienen la misma respuesta por parte de los involucrados. Muchos profesores siguen defendiendo apasionadamente los estímulos. ¿Podemos avanzar a una reforma total?

En este momento se puso en marcha una demanda histórica del magisterio: eliminar la ley de pensiones calderonista de 2007. Una lucha sin precedentes se dio en aquel momento: durante un año entero los maestros de la Coordinadora (CNTE) mantuvieron un plantón en las instalaciones del Issste, frente al monumento a la Revolución. Una demanda no sólo necesaria, sino justa y urgente. Las pensiones en esencia fueron privatizadas, como en casi todo el mundo, pero con distintos mecanismos, aquí fueron entregadas junto con el Fobaproa a la voracidad bancaria o de la Afore-Issste.

Los excelentes artículos de nuestro compañero Braulio Carbajal del 13 y 14 de mayo aportan datos precisos. Pero nos surgen ciertas dudas o ideas que necesariamente tendremos que debatir si queremos avanzar en una restructuración inaplazable: