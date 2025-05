Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 17 de mayo de 2025, p. 10

En víspera de la publicación de las convocatorias del pase UAM y del examen de admisión a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Rocío Castro Galván, secretaria general del Colegio de Bachilleres (Colbach) precisó que esa institución cuenta con 11 mil 380 alumnos de sexto semestre que cumplen con los criterios del pase UAM.

En conferencia de prensa conjunta de las instituciones, Gustavo Pacheco López, coordinador general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la UAM, detalló que con la nueva forma de admisión para alumnos destacados del Colbach, su presencia en la universidad rondará 28 por ciento.

En los últimos 10 años de la UAM el alumnado del Colegio de Bachilleres ha representado 18 por ciento de la admisión. Con el pase UAM esperamos ampliar esta proporción 10 puntos. Estaremos cercanos a 28 por ciento, si todo se presenta como lo hemos planteado y como está diseñado. Así que habrá un aumento sustancial.