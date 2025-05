Afp

Periódico La Jornada

Sábado 17 de mayo de 2025, p. 6

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que Bruce Springsteen es un cretino desagradable con cara arrugada como una pasa y tonto como una piedra , después de que el legendario músico lo criticara.

En el arranque de su nueva gira Land of Hope and Dreams por Europa, el veterano rockero mencionó que Estados Unidos está gobernado por una administración corrupta, incompetente y traidora .

Trump le respondió en su plataforma Truth Social.

Springsteen, apodado El Jefe, está sobrevalorado , afirmó el magnate republicano.

Nunca me cayó bien, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Sólo un cretino prepotente y desagradable , escribió.

Para Trump, el guitarrista es tonto como una piedra .

Este roquero reseco como una pasa (¡su piel está toda atrofiada!) debería MANTENER LA BOCA CERRADA hasta que regrese al país; eso es lo normal. ¡Entonces veremos qué tal le va! , escribió Trump usando mayúsculas como acostumbra hacer.

Springsteen ha sido muy crítico con Trump e hizo campaña por la relección del ex presidente demócrata Joe Biden, que finalmente tiró la toalla el año pasado e impulsó a su entonces vicepresidenta Kamala Harris.