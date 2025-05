Ojalá y me den más datos, que las mamás se animen, porque por lo menos ahorita están viendo que estamos avanzando y que los demás niños hablen ; relató que durante la audiencia notó preocupados a los instructores y que frente al juez no hicieron uso de la palabra.

Quiero llegar hasta las últimas consecuencias; no me interesa el dinero, lo que quiero es que sean refundidos en la cárcel todos y cada uno de ellos , y agregó que por el sigilo de la indagatoria no dará a conocer nombres de otros instructores inculpados por la muerte de su hijo tras los golpes que recibió.

Torbellín dijo sentirse confiada después de salir de la audiencia: estoy feliz, por lo menos le estoy dando un poco de paz a lo que le hicieron a mi niño .

Adelantó que la siguiente semana presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por las amenazas y acoso que ha recibido en redes sociales, al parecer por personas cercanas a la academia y a los instructores vinculados a proceso.