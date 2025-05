Los desastres naturales tienen poco de naturales. Las catástrofes originadas por terremotos, riadas, incendios, tsunamis son imprevisibles. Sin embargo, es posible minimizar sus efectos. Parafraseando a Francis Bacon, la mejor manera de controlar la naturaleza es conocer sus leyes. Agregaría, y anticiparse a los efectos. Los apagones que han dejado sin luz a países o regiones enteras en Chile, España, Portugal o Francia. Las dana, que han causado cientos de muertos en Valencia. Los incendios recurrentes en California y sus víctimas son resultado de hechos en que se entremezclan el cambio climático y un orden social en el cual prima la mezquindad empresarial por encima del bien común e interés general. Los servicios públicos han sido privatizados y las obras públicas entregadas a empresarios. Así sólo prima el interés de la ganancia. Recuerde, más allá de ser buenos padres, esposos, amigos, la mentalidad empresarial consiste en explotar y acumular dinero. Sus beneficios los obtienen de abaratar costes y sobrexplotar la fuerza de trabajo. Se llame Slim, Botín, Musk, Gates, Zuckerberg, Bezos, Amancio Ortega, Iris Fontbona, Jorge Lemann, Eduardo Saverin, Marcos Galperín, Vladimir Lisin, Pavel Durov o Gennady Timchenko. Da igual si emergen al mundo bajo el eufemismo de sociedades anónimas. Iberdrola, HSBC, Endesa, Repsol, Nestlé, Bayer, Samsung, Chevron, Exxon Mobil o Lockheed Martín. Tras de sí, una huella imborrable, desastres medioambientales, lavado de dinero, evasión de impuestos a paraísos fiscales y muchos crímenes, producidos por avaricia empresarial.

Pero ellos siempre se justifican. La responsabilidad es de otros. El informe que no llegó. El capitán del barco que encalló. El empleado que presionó la tecla equivocada. Siempre excusas. Es hora de aclarar entuertos. No se puede dejar al albur de empresarios mezquinos la producción de electricidad, ni menos que sean dueños de los recursos hídricos, los transportes y las vías de comunicación. No son un negocio. El Estado tiene la responsabilidad de ofrecer servicios públicos de calidad, en sanidad, educación, vivienda y jubilaciones dignas. Mientras la empresa privada esté al mando, es imposible no sufrir las consecuencias de su desidia. No cuidan las instalaciones, invierten, recortan plantilla, pagan sueldos de miseria y emplean subcontratas. Así, cualquier fenómeno natural multiplica por 10 su poder destructor. Un incendio, una tormenta, un terremoto, desnudan las vergüenzas de quienes sólo buscan su beneficio económico a costa del sufrimiento de la ciudadanía. Si no se revierte el estilo neoliberal de desarrollo, los desastres dejan de ser naturales, siendo consecuencia y responsabilidad de empresarios y políticos ávidos de ganancias. No lo olvidemos.