César Arellano García y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de mayo de 2025, p. 5

Los extranjeros refugiados en el campamento de Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, obtuvieron una suspensión definitiva para que su reubicación se realice en condiciones que respeten sus derechos humanos y no de forma forzada, señaló la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Tienen miedo de ser desalojadas con violencia, de perder sus pertenencias, de ser dispersadas, porque muchas vienen en familia. Para llegar a la Ciudad de México han sufrido abusos de autoridad y algunos fueron víctimas de delitos del crimen organizado , explicó.

La magistrada informó que el juzgado décimo de distrito en materia administrativa, en la Ciudad de México, concedió la medida cautelar el lunes pasado, con el objetivo de que no se ejecute el traslado de las personas quejosas que habitan en dicho asentamiento irregular hasta que el ofrecimiento de alojamiento humanitario por parte de las autoridades se realice de forma planificada.

El juez señaló que esta planificación incluye, entre otras acciones, la instalación de albergues temporales, así como la habilitación de estancias en las que se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas extranjeras.

En entrevista con La Jornada, Cruz Parcero indicó que, de noviembre pasado a abril de este año, el IFDP atendió a casi 3 mil migrantes en todo el país, para que, entre otros asuntos, pudieran regularizar su situación migratoria o acceder a programas sociales. Lamentó que la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en México sea objeto de críticas por parte de diversas autoridades.