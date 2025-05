E

l “círculo íntimo de Netanyahu critica severamente ( sic) a Trump” y sólo le queda “insistir en sus lazos ‘excelentes’ en medio de los reportes de crecientes desavenencias”, según The Times of Israel (https://bit.ly/3S5bKls). The Jerusalem Post comenta sobre el “debate de las fuentes diplomáticas del Golfo de si Trump anunciará el reconocimiento del Estado palestino (https://bit.ly/4mfuHiU)”.

Varios sitios globales manejan la intención de Trump, al unísono de su anfitrión, el príncipe heredero Mohammed bin Salmán, y tres invitados favorables a Arabia Saudita (AS) –el presidente del Líbano, Joseph Aoun, el presidente sirio, Al Jolani, y el presidente Mahmoud Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, con sede en Ramallah (Cisjordania)–, quienes conjuntamente anunciarían el reconocimiento del Estado palestino, según AF ( America First), muy cercano a Trump (https://bit.ly/44V5rsn).

Trump se adelantaría así al plan competitivo del presidente galo, Emmanuel Macron, de forjar una alianza de Europa y la Liga Árabe para el reconocimiento del Estado palestino (https://bit.ly/4jWzuEC).

Marc Rod, de Jewish Insider, alega que “Trump abrazó su cosmogonía aislacionista en su discurso en Riad (https://bit.ly/42XF0AS)”, donde arremetió contra los intervencionistas y los neoconservadores durante el Foro de Inversiones EU/AS: los llamados constructores de países destruyeron más países de los que construyeron y los intervencionistas se inmiscuyeron en sociedades complejas que ni siquiera entendieron ellos mismos .

Trump de Arabia –quien optó por no visitar a Netanyahu– enterró en las arenas repletas de petróleo en el desierto al globalismo y su tramposa Agenda Verde y, de paso, condenó, sin citarlo, al apóstata republicano Baby Bush y sus estériles guerras.

En forma temeraria anunció el cese de sanciones contra Siria, cuyo presidente golpista, el otrora decapitador yihadista Al Jolani, es cortejado perturbadoramente en Europa y en EU. Comentó que EU está dispuesto a ayudar al Líbano a crear un futuro de desarrollo económico y de paz con sus vecinos mediante una mayor asociación productiva con EU .

Por cierto, ahora que estuve alrededor de 15 días en Líbano, me enteré de que EU está por concluir su nueva embajada, una verdadera fortaleza –la segunda más grande del mundo después de la de Bagdad (https://bit.ly/4j1nRe2)–, lo que de facto ya estaba marcando el futuro.