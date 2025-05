La agencia Ap informó que Estados Unidos analiza cómo relacionarse con el mandatario sirio en un contexto en el que tiene el respaldo de los líderes del golfo Pérsico y éstos quieren que Trump haga lo mismo, pues consideran que el gobierno del líder ex yihadista es un baluarte para impedir el regreso de la influencia de Irán en Siria, país que respaldó al gobierno de Al Assad.

Durante el anuncio, Trump añadió que su secretario de Estado, Marco Rubio, mantendrá una primera reunión en Turquía con su par sirio, Asaad al Shaibani. Además, la Casa Blanca confirmó que Trump se reunirá hoy en Arabia Saudita con Ahmad al Sharaa, presidente sirio y ex integrante de Al Qaeda, organización calificada de terrorista por Estados Unidos.

El magnate aseguró que Wa-shington retirará las sanciones a Damasco para darles la oportunidad de ser grandes tras la caída de Bashar al Assad, más de una década después de que el gobierno del ex presidente demócrata Barack Obama rompió relaciones diplomáticas con ese país al comienzo de la guerra civil.

Ap, Afp, Reuters, Dpa y The Independent

Respecto a Irán, el republicano se dijo dispuesto a ejercer una máxima presión si se niega a aceptar la rama de olivo que le extiende con las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

En tanto, Washington y Riad firmaron una serie de acuerdos de cooperación económica y bilateral que incluyen cooperación entre los ejércitos, los departamentos de justicia e instituciones culturales de sus gobiernos, y una inversión de 600 mil millones de dólares por parte de Riad en materia de energía, defensa, minería y otras áreas, aunque Trump insinuó que un billón de dólares sería aún mejor .

La Casa Blanca informó que se acordó la venta a la nación árabe de un paquete de armas por valor de casi 142 mil millones de dólares, pacto que calificó de el mayor acuerdo de cooperación en materia de defensa que Washington haya hecho nunca.

Expresó su esperanza de que Arabia Saudita se una a los Acuerdos de Abraham y reconozca a Israel a su debido tiempo ; Riad condiciona el reconocimiento a Tel Aviv al establecimiento de un Estado palestino.

Antes del viaje, Trump anunció el fin de las operaciones militares estadunidenses de casi dos meses en contra objetivos hutíes en Yemen debido a que los rebeldes, a quienes respalda Irán, se comprometieron a dejar de atacar barcos a lo largo de la ruta comercial del Mar Rojo.