Arce Catacora argumentó que no desea convertirse en un factor de división dentro del campo popular y del Movimiento al Socialismo (MAS). No seré un factor de división , sostuvo y afirmó que prioriza la unidad de las fuerzas progresistas frente a una amenaza que calificó de fascista e imperialista , recogió el medio Brújula Digital.

No puede ser nuestro destino dividirnos ni pelearnos. Estamos llamados a dejar de ver a nuestros compañeros como adversarios. El enemigo es el imperialismo, el fascismo , señaló.

Doble llamado

Arce reiteró el llamado a sus antes aliados: Pido a Evo [Morales, ex presidente del país] que no insista en su candidatura, porque constitucionalmente no puede serlo . También solicitó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, quien el fin de semana se proclamó candidato, aunque aún no tiene una sigla política que lo cobije, que se decida por la ­unidad.

El proyecto político está por encima de cualquier persona. No podemos poner en riesgo el porvenir de la sociedad por apetitos personales. No estoy dispuesto a incurrir en errores. No puede haber un dirigente cuyos intereses estén por encima del pueblo , advirtió.

(Con información de Sputnik)