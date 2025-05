Buenos Aires. Quería vivir hasta el 20 de mayo, fecha en que cumplía 90 años, pero el ex presidente de Uruguay José Pepe Mujica se fue una semana antes dejando una leyenda detrás por la austeridad en que vivió con su esposa y compañera de lucha, Lucía Topolansky, cultivando flores, y su decisión de ser enterrado en ese mismo lugar que nunca dejó ni en sus primeros pasos en la política, en que fue diputado, senador y ministro de Ganadería y Cultura en el gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez.

Mujica, junto con Eleuterio Fernández Huidobro, ambos dirigentes tupamaros, tomaron una posición respecto a los juicios que se exigían para los militares de la dictadura pasada, entre ellos varios que integraron la siniestra Operación Cóndor. Ambos dirigentes formaron parte del Movimiento de Participación Popular dentro del Frente Amplio, por medio del cual llegaría Mujica a la presidencia. Esta actitud de reconciliación fue muy criticada porque se atribuía a la famosa doctrina de los dos demonios, lo cual afectaba a quienes buscaban Memoria, Verdad y Justicia.

Constanza Moreira recordó en la revista Brecha que fue alentada a iniciarse en la vida política parlamentaria por Mujica, recordando que sucedió “en la época en que se sudaba rebeldía armada al calor de la triunfante revolución cubana; fue un preso emblemático de las prolongadas cárceles y de la tortura que caracterizaron la dictadura uruguaya; se convirtió en ícono de la reconversión de la izquierda armada dentro del FA, llegó a la presidencia y se catapultó como el líder político uruguayo más conocido fuera de fronteras. Todo ese recorrido, ni más ni menos. Y fue su larga, larguísima vida la que le permitió transitar de una generación a otra –siempre desde la figura del viejo – y adaptar discursos, ideas y gestos.

Refiriéndose al gobierno de Mujica, Moreira destaca la serie de medidas importantes que produjeron cambios y algunas innovaciones en política social, pero también menciona las debilidades en el campo de los derechos humanos, el giro en la política de seguridad pública y el controversial vínculo con las fuerzas armadas.

Pese a todo esto Mujica logró conmover con sus discursos, controversiales a veces, pero que surgían de una sabiduría de vida. Entrevisté a Lucía Topolansky en su chacra, donde estaba la modestísima vivienda que nunca dejaron. Ese Mujica que conmovía a las juventudes es el que hoy recuerda el mundo.

Radicalizarse o abdicar

En entrevista para Brecha, a finales de 1994, Mujica decía ver sólo dos caminos: radicalizarse en profundidad o abdicar de los principios . Aclaraba: “cuando hablo de radicalización no me refiero a la que tiene la gente en la cabeza, que es un discurso de campanario inventado para llenar literatura de izquierda, sino a la de la escena social que ocurre en la calle cuando la gente reclama soluciones.

“Los políticos han perdido el hábito de galopar pa’ dentro. Están muy preocupados de la información que va dando la prensa, y a veces me aterra su falta de profundidad. Hay una parte de la aventura que empieza cuando se cierra un buen libro y uno piensa; ese hábito de pensar que lleva al hábito de observar. A ver si lo puedo definir: son todos economistas o aficionados a la economía, pero sigue quedando en el tintero el hombre. El progreso económico no se puede homologar a la felicidad humana. Yo sé que por decir esto en el Parlamento voy a parecer un ser de otro planeta. Y bueno, de repente algunos tienen que trabajar de trueno y es pa’ otros la llovizna. Pero tenemos que seguir luchando por un tipo de sociedad donde todos trabajen en algo, no que vayan panzones arriba del carro, pero tampoco que la gente viva para trabajar y consumir, sino que tenga tiempo para gastar en lo que se le antoje.”