Mireya Cuéllar y Fernando Camacho

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de mayo de 2025, p. 29

Unas horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que había preguntado a la gobernadora de Baja California sobre supuestas cuentas congeladas en el extranjero, Marina del Pilar Ávila Olmeda puntualizó: “No me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero.

Desde el día de ayer, periodistas y medios de comunicación difundieron una mentira. Reitero para ellos y la gente: no existen cuentas en el extranjero , publicó en sus redes sociales. Continuaré caminando del lado correcto de la historia, con la frente en alto y el corazón por delante, sirviendo donde más se necesita , apuntó.

Por la mañana, Sheinbaum afirmó, durante su conferencia en Palacio Nacional, que el gobierno mexicano no ha recibido más información de Estados Unidos sobre el retiro de las visas a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y su esposo, Carlos Torres.