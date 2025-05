Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de mayo de 2025, p. 9

El cantante y compositor español Pedro Guerra regresa a México casi 25 años después con Parceiros, su obra musical más ambiciosa y emotiva.

La gira homónima, que celebra el lanzamiento de su triple disco, es un homenaje a la evolución constante de su propuesta artística. El 17 de mayo, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será el escenario de la velada musical.

Una conferencia de prensa, celebrada ayer en el mismo foro onde se llevará a cabo el concierto fue el preludio de lo que promete ser una de las noches más memorables del año. Parceiros fue concebido con la colaboración de más de 37 artistas internacionales, reflejo de la diversidad y riqueza de los encuentros creativos que Guerra ha cultivado a lo largo de su carrera.

Al ser cuestionado sobre su regreso a nuestro país, Guerra no ocultó su entusiasmo. “Hace 25 años que no vengo con mi banda. Este regreso tiene tanto de nostalgia como de celebración. No se trata sólo de música, también es de vida, de historias compartidas.

Fusión de generaciones

“El disco refleja lo que soy ahora, pero también todo lo que he aprendido durante tres décadas. Parceiros es mucho más que una recopilación de sus canciones más recientes; es una fusión de generaciones y estilos.

Entre los colaboradores se encuentran figuras sobresalientes como Enrique Bunbury (España), Juanes (Colombia) e Ismael Serrano (España), además de las voces emergentes de Rocío Márquez y Luis Wonder, quienes aportan frescura y diversidad a este proyecto, que destaca lo mejor de la música iberoamericana.

La clave de la producción musical, añadió Guerra, radica en el concepto que inspira el título del álbum: Parceiros. Este término brasileño hace referencia a una creación conjunta entre varios artistas, lo que refleja perfectamente la esencia del proyecto.

Cada una de las 37 canciones es testimonio de la colaboración y de la riqueza que surge al fusionar diversas perspectivas creativas. El músico español explicó que, durante el confinamiento por el covid-19, esta iniciativa nació como una forma de mantenerse activo y ofrecer algo significativo a quienes vivían ese momento de aislamiento.

“Comencé con algunos amigos compositores, y a medida que la idea tomaba forma, supe que podría convertirse en algo muy especial. A pesar de las restricciones de la pandemia, el proceso creativo no perdió ni su impulso ni su libertad, y reflejó años de trabajo colectivo, así como el deseo de seguir explorando nuevas formas de expresión musical.