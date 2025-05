Poco antes la presidenta del jurado, Juliette Binoche, rindió homenaje a la fotoperiodista palestina Fatima Hassouna.

Fatima debería estar aquí, entre nosotros. El arte permanece. Es el testimonio poderoso de nuestros sueños. Y nosotros, los espectadores, lo acogemos , dijo Binoche.

Hassouna murió al día siguiente de que el documental Put Your Soul on Your Hand and Walk (Ponte el alma en la mano y camina), dirigido por la iraní Sepideh Farsi y que ella protagoniza, fuera seleccionado en ACID, una sección paralela del certamen.

Junto con ella murió gran parte de su familia.

El viento del dolor es hoy tan violento, se lleva por delante a los más débiles , declaró Binoche.

Carta de denuncia contra la guerra

La presión se hizo sentir poco antes de la gala, cuando más de 380 personalidades del mundo del cine publicaron una carta abierta de denuncia de la guerra en Gaza.

Firmada entre otros por Pedro Almodóvar, Susan Sarandon, Richard Gere, Alfonso Cuarón, Javier Bardem o Costa-Gavras, la misiva recuerda la tragedia de Hassouna y se pregunta: ¿De qué sirve nuestro oficio si no es para aprender de la historia (...) si no estamos presentes para proteger las voces oprimidas?

Cannes fue también el escenario de una fastuosa alfombra roja que culmina en la tradicional escalinata de acceso al palacio, donde por cierto, se ha anunciado que, en su 78 edición, estará prohibida la desnudez, así como en cualquier otro lugar del festival, por razones de decencia .

No se permiten vestimentas voluminosas, en particular aquellas con largas colas, que dificulten el buen tránsito de los invitados o compliquen la correcta ocupación de los asientos en la sala. El equipo de acogida del festival se verá obligado a denegar el acceso a las escaleras a las personas que no respeten estas normas”, explicaron los organizadores.

El director Quentin Tarantino, que declaró el festival abierto con un potente grito, desfiló por ella, junto con celebridades como la modelo alemana Heidi Klum, las actrices estadunidenses Eva Longoria y Julia Garner, o la española Rossy de Palma. A partir de hoy, la Croisette dará paso al glamur del cine mundial, con el estreno fuera de competición de la octava y probablemente última entrega de la saga Misión imposible, de la mano de Tom Cruise.

Cannes entregará su Palma de Oro el sábado 24 de mayo a una de las 22 películas de la competición.

(Con información de Europa Press)