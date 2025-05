L

as ciudades como las flores y las frutas tienen un olor propio. El efluvio que emana de la Ciudad de México es diferente del aroma que se desprende de París o Londres. A veces, cuando por un azar el viajero respira, lejos de su país, el olor de su ciudad natal en una fruta o una taza de chocolate puede, de pronto, ver aparecer las viejas imágenes olvidadas de algún momento de su infancia. La evocación que despierta un aroma es involuntaria; es inútil, pues, intenta resucitar momentos del pasado respirando voluntariamente el olor de un mango o una rosa. La memoria de los olores es distinta a la de los otros recuerdos hechos de palabras o de sonidos, de imágenes o de sensaciones físicas. Más frágil, quizá, pero también acaso más poderosa.

Hace ya varios años, el hijo de la escultora Lourdes Álvarez, entonces un adolescente, me dijo, recién desembarcado en París, aspirando el aire con todas sus fuerzas, como si pudiera saborear la ciudad con su olfato: ¡Ah!, huele a París . Me le quedé viendo sorprendida. El chamaco insistió: Huele a París, es el mismo olor de entonces, de cuando viví aquí hace dos años . Inmersa en la capital francesa, no me daba cuenta del olor que emanaba de ella y penetraba por mi nariz. Habría de volver a México y aspirar su olor, impregnarme de su efluvio, para reconocer, de regreso a París, los efluvios de la capital francesa.

No se necesita volver a una ciudad para aspirar su aroma y recordar lo vivido en ella; basta, en ocasiones, husmear un olor percibido en esa ciudad para resucitar vivencias olvidadas, volver a la vida recuerdos enterrados en ella.