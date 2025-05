Sin embargo, fue un nombre el que capturó por completo su atención: Alfonso Luis Herrera, figura esencial, polémica y fundacional. Herrera fue el primer mexicano en asumirse como biólogo. Eso me abrió el panorama , comentó la también investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Analizar su vida profesional permitió a la autora identificar el papel que jugaron estas instituciones en la formación de una disciplina que, en sus primeros años, aún no recibía el nombre de biología.

Me llamó mucho la atención que en ese año hubiera especialistas aquí, cuando yo, en pleno siglo XX, no encontraba casi ninguno , recordó Cuevas Cardona en entrevista con La Jornada.

▲ La bióloga y doctora en ciencias Consuelo Cuevas Cardona. Foto cortesía de Laura Esperanza Guerrero Cuevas

Ese fue el núcleo de su búsqueda científica. Durante años, Herrera realizó experimentos, escribió tratados y formuló su teoría de la plasmogenia, propuesta para explicar la transición de la materia inerte a lo viviente.

Fue una idea muy avanzada para su tiempo, pero también difícil de aceptar. Muchos de sus contemporáneos lo veían con escepticismo o incluso con burla , añadió la autora.

Me interesa mostrar que estas resistencias no son excepcionales, sino parte de cómo se construye el conocimiento. La ciencia no es inmune a las emociones ni al contexto político o institucional.

A pesar de los obstáculos, Herrera logró consolidarse como una figura clave en la institucionalización de esta rama del saber en México. Tras el cambio de régimen posterior a la Revolución Mexicana, fue designado por Venustiano Carranza director del Museo de Historia Natural.

Es fascinante ver cómo su labor lo llevó a convertirse en una figura central, aunque muchas veces incomprendida o invisibilizada , reflexionó.

Este tipo de personajes, afirmó, permite entender no sólo la evolución de un campo científico, sino también los valores, tensiones y desafíos de su tiempo. Herrera no era un genio solitario. Era un organizador, lector voraz, alguien que supo tender puentes entre instituciones, una especie de sembrador de ideas en tierra difícil .

Construcción cultural

A partir de casos como el suyo, la bióloga propone una revisión profunda de la manera en que se ha narrado la historia científica en México.

Durante siglos se pensó que la ciencia moderna nació en Europa y fue luego impuesta en nuestros países. Pero eso no es del todo cierto . En su investigación, retoma los trabajos del historiador David Chambers, quien demostró que el Colegio de Minería en la Nueva España fue pionero en integrar la docencia y la investigación por iniciativa de los propios científicos novohispanos, no por imposición colonial.

Para la autora, Los primeros pasos de la biología en México va más allá de ser una recopilación de biografías o una arqueología institucional; es una reivindicación más amplia: la del conocimiento científico como una forma de construcción cultural.

Escribí este libro pensando en los jóvenes que sienten curiosidad, que quieren saber de dónde venimos, que buscan referentes. Si en alguna de estas páginas encuentran un espejo o una pregunta nueva, entonces la historia habrá cumplido su tarea.

El reconocimiento a esta labor no ha sido menor. En 2004, Consuelo Cuevas Cardona recibió la Medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM a las mejores tesis de posgrado, en reconocimiento a su investigación sobre la institucionalización de la biología en México.