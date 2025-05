ergonzoso comprobar que las cúpulas del taurineo –manejo poco transparente del negocio taurino para beneficio de unos cuantos en perjuicio de la tauromaquia y del público– no muestran el menor propósito de enmienda, no obstante los amagos prohibicionistas de la fiesta de toros en la capital. Como ocurrió con la infortunada Plaza México, también gobierno y empresa de Aguascalientes confundieron autonomía con autorregulación irresponsable, cayendo en un librempresismo chafa a merced del monopolio taurino y de funcionarios amigos. Más que pasión por la grandeza del toreo, exhibieron, otra vez, su debilidad por las apariencias y una oferta de espectáculo sin correspondencia con los precios.

Similar indignación externó Sergio Martín del Campo: “Los que extrañaron el hierro de Teófilo Gómez –entre ellos varios toreros comodinos y ventajistas–, ya no tendrán por qué preocuparse pues hay divisas que compiten enconadamente para quedarse con el puesto. Una de ellas la de José Barba… Al mayor porcentaje de bóvidos lidiados apenas se les insinúa la suerte de varas; se simula definitivamente, y esto lo aplaude un público ingenuo, desorientado y pagador. Al paso que van, no tardará el día que en lugar del puyazo a los bóvidos se les dé un beso, con el riesgo de que no lo soporten y salgan de ‘la suerte’ trastabillando”…

“Pero al público nada le importa con tal de divertirse y, del modo que sea, desquite el boleto que pagó por entrar, bastante caro; más caro incluso que la Maestranza de Sevilla… Es muy sencillo enderezar lo que va quedando de fiesta. Únicamente se necesita voluntad… justamente de lo que carece el sistema soberbio, insensible, incorregible, pedante y poderoso que administra el espectáculo taurino, hoy tan atacado desde fuera y tan maltratado y desvirtuado desde dentro.