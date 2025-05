D

urante 45 años nos dedicamos a observar e indagar, en lo posible consumiendo y practicando, los hábitos alimentarios en sociedades de los cinco Continentes para conocer las cocinas más diversas… La pregunta de base fue ¿qué es cocinar? hasta que pensamos haber encontrado una definición que puede dar cuenta de todas las cocinas del mundo: desde las prehistóricas hasta las actuales, y que se expresa así: cocinar es la serie de actos para transformar los alimentos a fin de hacerlos atractivos para los cinco sentidos y digestos para el cuerpo. Definición que nos dio el escalón de partida para indagar la historia de los alimentos y sus particularidades de producción y transformación, hasta las del consumo, lo que permitió asentar este principio: el fenómeno de cocinar es exclusivo del género humano y apareció a la par de su propia construcción mucho antes del dominio del fuego, siendo este último el medio utilizado por la mayoría de las cocinas pero no de todas, como comprobaremos.

Por otra parte, si bien no es un descubrimiento original la relación del alimento con la evolución en general, y en particular la humana, tuvimos la suerte de poder atar algunos cabos para llegar a la función exacta de un alimento particular en la construcción, (autoconstrucción es más preciso) de lo concretamente humano y que se gestó sobre el planeta Tierra, entre hace 50 millones y 35 millones de años mediante la ingesta ineludible de un alimento históricamente casual pero que sigue siendo la causa insustituible del mantenimiento de la humanidad en el siglo XXI d.J.C .

En esta primera entrega develamos nuestra teoría sobre el origen y desarrollo de lo humano .

Lo humano se autoconstruyó en el periodo que abarca de hace 50 millones a 35 millones de años, con base en la ingestión de glúcidos (azúcares lentos que alimentan las neuronas cerebrales y cuya función es ordenar los movimientos de los músculos).