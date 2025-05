Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 11 de mayo de 2025, p. 21

Tijuana, BC., Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó en sus redes sociales que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa para entrar a ese país. En su publicación aseguró: mi conciencia está tranquila y estoy seguro de que se resolverá la situación de manera favorable .

Ex diputado estatal y federal del PAN, líder de las juventudes panistas en la época de Carlos Castillo Peraza, Torres fue expulsado de ese partido en 2019, cuando como legislador apoyó una reforma constitucional local para que el ex gobernador de Morena Jaime Bonilla, pudiera ampliar su periodo a cinco años, lo que el entonces mandatario no consiguió.

Se casó cuando ella era edil de Mexicali, después se afilió a Morena y desde entonces ocupa cargos honoríficos promoviendo la cultura y los centros históricos en los municipios del estado.

En su muro de Facebook, Torres informó: “en días recientes fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado.