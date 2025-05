México vive una crisis ambiental, alimentaria y política. Más de 60 por ciento del territorio nacional sufre algún grado de sequía, según el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua. Estados como Sonora, Chihuahua y Guanajuato están en condiciones críticas. En muchos planteles escolares, el agua no fluye, y lo poco que hay no es potable. Esto no es sólo una carencia de infraestructura: es una violación flagrante al derecho humano al agua.

Cómo señaló Julio Hernández Astillero en su videocolumna, son indefendibles los arreglos de Mario Delgado con las empresas de comida chatarra, y ante todo este embrollo, el secretario de Educación guarda silencio. Su agenda parece estar dominada por la carrera presidencial, no por las necesidades urgentes de la infancia mexicana. Como ex secretario de Educación de la CDMX, debería saber que sin agua ni alimentación adecuada no hay aprendizaje posible. Y sin salud, no hay futuro.

¿Dónde están las propuestas para garantizar agua potable en las escuelas? ¿Dónde está la voluntad para prohibir o al menos regular la venta de comida chatarra en planteles públicos? No se puede hablar de transformación si dejamos que las nuevas generaciones crezcan con enfermedades prevenibles.

Es deber garantizar agua limpia y alimentos saludables en las escuelas, debe ser una prioridad nacional. No puede seguir siendo una conversación marginal en medio del ruido electoral. Este no es un problema técnico: es una cuestión moral.

Si permitimos que los niños mexicanos sigan creciendo entre la sed y el azúcar, ¿qué clase de país estamos construyendo? La infancia no puede esperar a que pasen las campañas. México necesita líderes que escuchen más allá de sus comités de campaña. Que vean la urgencia y no el cálculo político. Que entiendan que el futuro de un país se decide, también, en lo que hay (o no hay) en una lonchera escolar.

* Maestro