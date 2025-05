Por otro lado, lo que desde los inicios era nuevo en él, era su voluntad –al menos retóricamente–, de desafiar el fundamentalismo de mercado desde la derecha. Por supuesto, no ha hecho nada sustancial respecto a esto, pero introdujo una retórica populista que no se ha visto en la derecha estadunidense desde hace un buen tiempo , escribía Robin, algo que igualmente se observa en su segundo mandato.

Por otro lado, la negativa de Robin de comparar a Trump con el fascismo , residía siempre en la llamada cuestión de las instituciones : mientras la narrativa dominante –tanto durante su primer mandato como ya durante el presente– es que el trumpismo “destruye las instituciones que son ‘buenas’ y hay que defenderlas a toda costa”, para Robin “las cosas peores y más terribles que ha hecho Estados Unidos casi nunca han sucedido a través de la destrucción de las instituciones, sino a través de ellas y mediante las propias prácticas y ‘principios políticos’ estadunidenses” (n9.cl/g5o7e0).

Así, los problemas principales de la democracia en ese país tienen en sus ojos raíces estructurales en el orden constitucional anticuado y antidemocrático que privilegia el gobierno de minoría −la verdadera fuente del poder de los republicanos− y que, al no nutrirse tanto de la demagogia ni del populismo de masas, sino del constitucionalismo faccioso , es algo, en efecto, casi todo lo contrario del fascismo (n9.cl/vd9p4).

De allí que igualmente hablar hoy de una crisis constitucional , como subraya por ejemplo el jurista Samuel Moyn (n9.cl/8bj9b), es una manera de evitar de hablar de la política y la retórica de que las instituciones y/o las cortes nos van a salvar –el tipo de análisis que durante la primera presidencia de Trump fustigaba duramente también Robin (n9.cl/ij5jte)–, oscurece que han sido ellas y todo el orden constitucional vigente que en realidad facilitaron su auge.