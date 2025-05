E

l lunes todo se apagó en la península ibérica. Nos dimos cuenta de forma gradual y al mismo tiempo rápida. No era la primera vez que se iba la luz en casa. Que se fuese en todo el edificio ya fue más raro. Ver a todos los vecinos de la calle salir al balcón a ver qué ocurría resultó definitivo. Todo se paró. Hasta los relojes tuvieron reparos en seguir contando segundos. Quietud absoluta y, al mismo tiempo, cierta inquietud. ¿Qué ha ocurrido? Una primera constatación: no sabemos vivir sin electricidad.

Segunda lección: claro que sabemos. Al menos por un rato. Hubo situaciones extremas y gente que lo pasó mal; no hay que frivolizar, pero en términos generales, el apagón no fue un gran drama para la inmensa mayoría de la gente. Fue una anécdota que nos sacó a la calle. El día era hermoso, la gente desplegó su silla en la calle y, por un rato, saboreamos la vida en comunidad. Un apagón de vez en cuando –con previo aviso y tiempo limitado, a poder ser– no sea quizá una mala receta.

Tercera nota: había bulos, rumores y fake news antes incluso de que el apagón fuera total. Corren más que los propios hechos que tergiversan. No emergen de la nada, responden a intereses y agendas muy concretas y viven agazapados a la espera de su oportunidad. Tan pronto como alguien mencionó la posibilidad de ciberataque, todos pensamos en Rusia, aunque geopolíticamente no tenga mucho sentido. Así de programados estamos. Aprovechar lo ocurrido para echar más leña al fuego del rearme era demasiado goloso, pero la respuesta al apagón no parece estar en los Urales.

Cuarta: le dicen península, pero es una isla. Bruselas exige a los países miembros una interconexión de 10 por ciento, pero en la península, los cables que nos unen al resto del continente apenas cubren 2 por ciento. En Madrid siempre se ha acusado a París, alegando que nunca le ha interesado demasiado integrar a su vecino meridional. El apagón en Andorra, enclave soberano en medio de los Pirineos, duró exactamente 10 segundos, los que tardó en desconectarse de la red española y conectarse a la francesa. Una mayor interconexión hubiera mitigado el apagón, pero no lo hubiera evitado.

A las causas concretas todavía hay que ponerles nombre y apellido, pero entre las declaraciones de la empresa responsable de la distribución, Red Eléctrica, que ya ha descartado el ciberataque y ha apuntado hacia las instalaciones solares, los alegatos del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, contra las empresas eléctricas, y la opinión de ingenieros y otros expertos que entienden algo de esto, se va formando un relato que apunta directamente al oligopolio eléctrico.