o voy a ir a votar porque siento que nadie me representa . Esta frase, que se escucha cada vez que se aproxima una elección –histórica– como la que tendremos en un mes para renovar uno de los poderes de la República, implica un tipo de despolitización que lo mismo se oye entre universitarios que entre ensayistas muy connotados. Se vincula con otros prodigios de la cultura de la inmediatez. No me representa está relacionado con escribir un libro sin haber leído otros libros o, como dijo Martin Amis, la idea de que uno tiene una novela dentro es, en realidad, la idea de que uno tiene recuerdos propios . Tal y como, desde hace 250 años, la novela se escribía en tercera persona y, de pronto, en los años 70 del siglo XX comenzó a hacerse desde la primera persona; así, igual, lo público dejó de ser un ejercicio de imaginación donde uno pertenece a una patria y reconoce como iguales a personas a las que nunca va a conocer, para dar paso a la política como identificación y, por supuesto, a la imposibilidad de que alguien que no sea yo mismo pueda representarme.

Por supuesto, que el cambio del ellos al yo no implica sólo un vuelco gramatical, sino de temas, sentidos y ópticas. Baste recordar los temas de la novela en sus primeros 250 años: el mercado matrimonial, la llegada a las ciudades, la revolución, el colonialismo, los personajes tratando de encontrar su coherencia dentro de una sociedad en mudanza. Luego, con el siglo XX, la guerra total, el flujo de la conciencia, la imitación cinemática hasta el pastiche de los años 60. Tal y como desaparecieron las dimensiones sociales en la política neoliberal, en la llamada autoficción el planeta está poblado por yo-yos . Sin flitros, diciendo las cosas como son , asistimos a la exaltación de una presencia que existe antes y casi en contra de su representación. Es decir, una cualidad antiliteraria que reniega de la imaginación y quiere presentarse como puros hechos testificados por quien los vivió. Es como si la literatura de mesa de novedades se hubiera llenado de reality shows: memorias, auto-ficciones, ensayo personal.

Éste es un acento cultural que se ha difuminado en muchas áreas. Hablando de elecciones, en la idea de que los candidatos deben hablar exclusivamente de ellos mismos, su familias, y que sus campañas deben ser una exhibición impúdica de su intimidad volcada a lo público. El elector solitario, entonces, votará por si le parece que las experiencias y expresiones del candidato lo llevan a identificarse con él. Las elecciones dejan de ser políticas y se convierten en terapias. Así como en la literatura de la autoficción, también en la política no se trata de ejercer esa facultad del sentido común que es imaginar a los demás, configurar una idea de justicia y practicar una forma de pertenencia a una patria. Se trata, en cambio, de averiguar quiénes son ellos mismos a través de la política.