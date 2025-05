Créanme cuando digo que esta vía no ha sido sencilla, no es fácil escuchar de viva voz los relatos de las familias, ver los rostros de tristeza y desasosiego de las hijas e hijos que perdieron a su madre, no hay palabras que puedan devolver esa vida o mitigar ese dolor y es este acompañamiento el que nos ha impulsado desde el ámbito legislativo a buscar una efectiva impartición de justicia que no deje sin castigo estos delitos.

El Código Penal estatal que regula el delito de feminicidio indicaba que impone de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil días. Su actualización incluye que se considerará tentativa de feminicidio, cuando se intente dolosamente privar de la vida a una mujer por razón de género y no se concrete”. En los agravantes, se regulan varios donde se sancionan con una pena de 50 a 65 años de prisión y multa de 600 a mil 200 días.

Finalmente precisa: cuando algún servidor público retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia en dicho delito se impondrá prisión de tres a ocho años, multa de 500 a mil 500 días, además de ser destituido e inhabilitado de 3 a 10 años.