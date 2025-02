▲ No hay nada mejor que servir al pueblo; da un sentido a la vida que no lo puede dar nada , dijo Sheinbaum a habitantes de Chalco Solidaridad. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Rene Ramón

Periódico La Jornada

Domingo 2 de febrero de 2025, p. 7

Valle de Chalco, Méx., En medio de los barruntos de tormenta en el flanco externo, la presidenta Claudia Sheinbaum continuó su intensa gira de trabajo por las zonas de mayor marginación y pobreza de la entidad. Recorrió los municipios de Ixtapaluca, Chicoloapan y Valle de Chalco, donde entregó tarjetas para rehabilitación de vivienda y anunció inversiones millonarias de reordenamiento urbano, en una región que creció en medio de la irregularidad.

Un día tenso e intenso para la Presidenta, quien no perdió el ánimo y asumió su papel: no hay nada mejor que servir al pueblo; da un sentido a la vida que no lo puede dar nada, nada en este mundo. Por supuesto, la familia, los hijos, siempre dan mucha alegría los nietos, pero servir al pueblo es lo mejor que puede haber .

La jornada arrancó en Valle de Chalco Solidaridad, esa quimera que creó Carlos Salinas de Gortari para proyectar que se preocupaba por los pobres mientras sus políticas neoliberales agudizaron exponencialmente la polarización social y la pobreza. Casi tres décadas después, Sheinbaum anunció un ambicioso programa de rehabilitación de vivienda mediante la entrega de 40 mil pesos a cada beneficiario.

Y en paralelo, les anticipó que, mediante la conjunción de esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipales, se realizarán inversiones importantes en el oriente de la ciudad que comenzarán con mayor infraestructura de agua potable, para posteriormente enfrentar los rezagos en drenaje, luminarias, pavimentación, banquetas y todo el cúmulo de necesidades de esta región.