Con un ritmo narrativo ágil y una estupenda reconstitución en estudio del Village intelectual y artístico en el que Dylan tuvo sus primeros éxitos musicales, Un completo desconocido presta una atención mayor a la interrelación afectiva de los personajes de la trama, y en particular a la del mago musical que los mantiene siempre girando en torno suyo y a sus veleidades narcisistas, que al flamígero clima social que inspira buen número de las canciones de protesta del momento, las de Seeger y Baez, y en especial las del propio autor de The Times They Are A-Changin’.

La cinta se demora así más en la frustración reiterada de Sylvie, la amante incomprendida, que en evocar, por ejemplo, con mayor detalle y coherencia, la participación de Dylan y Joan Baez en la Marcha sobre Washington por la defensa de los derechos civiles en agosto de 1963 –momento social y musicalmente memorable, aludido aquí fugazmente.

Y sin embargo, pese a la omisión de un sólido contexto histórico ( las películas no son buenas para comunicar ideas, pero sí formidables para comunicar sentimientos , ha declarado el director), Un completo desconocido es un gran acierto por su modo de plasmar el turbulento tránsito que efectúa Dylan de la música tradicional folk a una guitarra eléctrica tributaria del pop y del rock, para desesperación airada de sus fans y de su amigo y promotor Pete Seegers. También por las actuaciones muy controladas de Chalamet y Edward Norton (dos generaciones enfrentadas en la cinta, de modo inclemente, desde los extremos del triunfalismo y el fracaso, la innovación musical y lo anacrónico, el talento genial y el talento a secas), y por una vibrante sucesión de canciones emblemáticas del autor que años después, en 2016, recibirá un insólito y controvertido Premio Nobel de Literatura por su contribución poética a la canción tradicional, pero también –sin que en ello se insistiera– por su importancia como icono imprescindible de la hoy ya agotada contracultura estadunidense.

Se exhibe en salas de Cinemex y Cinépolis.