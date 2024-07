Ángel Bolaños Sánchez y Elba Mónica Bravo Arellano

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) iniciará hoy al mediodía el recuento total de votos en la alcaldía Cuauhtémoc, en sus dos sedes distritales 9 y 12, que ayer ya contaban con resguardo de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitada por el organismo.

El consejero presidente del distrito 9, cabecera de demarcación, Alejandro Noriega González, explicó que se abrirán 735 paquetes electorales: 384 en ese y 351 en el 12, descontando ya los que se abrieron para el recuento parcial realizado del 2 al 4 de julio.

En tanto, Alessandra Rojo de la Vega impugnó el acuerdo plenario del Tribunal Electoral local que ordenó dicha acción al señalar que carece de sustento legal.