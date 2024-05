En un bosque de Oslo, la narradora mexicana Valeria Luiselli entregó la mañana de ayer un manuscrito inédito para ser resguardado en la Biblioteca del Futuro hasta 2114. En la ceremonia informal se evocó el puente de comunicación que la iniciativa promueve hacia los lectores que aún no nacen.

El bosque noruego fue escenario de un espectáculo de son mexicano ejecutado por el músico Leonardo Heiblum. En su intervención, versó: “La Librería del Futuro / es una cosa de locos. / De los vivos son muy pocos / los que la leerán auguro /, pero de algo estoy seguro / que en este bosque que crece / nuestro amor se reverdece / y las 100 plumas que vuelan / que sólo esperanza sean / pa’quien todavía no nace. / Las historias sobre historias / de estos árboles bebés / que no son dos ni son tres / y no están en las memorias / contarán quizá las glorias / de una humanidad perdida / que puede estar escondida / en una frase, en un verso / o en algún otro universo / donde comienza la vida”.

Las actividades se trasladaron a la biblioteca pública Deichman Bjørvika, en Oslo, donde Luiselli conversó sobre su obra, la biblioteca y el futuro, con la crítica literaria Carina Beddari. La autora mexicana rechazó su interés en escribir en un vacío, donde no haya conversación con los otros , y remarcó la necesidad de escuchar a los demás.

Mencionó que para escribir el manuscrito para la Biblioteca del Futuro echó mano de la imaginación, pero no con sentido catastrófico, sino como una forma de conectarnos con la esperanza.

Esa intención, continuó Luiselli, tiene un componente político muy profundo, pues, si no se asume una esperanza, se rechaza la responsabilidad sobre lo que ocurre. Es un sentido político de esperanza y es muy bello conectar con el presente .

Destacó la enorme responsabilidad y necesidad de que los escritores conozcan los hechos que abordan y sean honestos en su posición con su materia de escritura.

El programa concluyó cuando Luiselli depositó el manuscrito en un espacio especial, la Sala del Silencio, en la biblioteca Deichman Bjørvika.